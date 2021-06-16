Іменини 16 червня святкують Лук'ян, Марія та Григорій.
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Прикмети 16 червня
- Північно-західний вітер віщує дощову погоду з туманами.
- Туман вранці стелиться землею – до сонячної погоди.
- Грози 16 червня означають поганий урожай.
16 червня яке свято сьогодні / Фото Вікіпедія
Що не можна робити 16 червня
- 16 червня після заходу сонця не варто покидати дім. Вірили, що у цей день до людей "чіпляються" хвороби.
- Не лихословте й не кричіть на інших.
- Наші предки вважали, що на Лукіана не можна рано лягати спати. Під час довгого сну людина могла втратити своє здоров'я.