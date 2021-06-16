Іменини 16 червня святкують Лук'ян, Марія та Григорій.

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Прикмети 16 червня

  • Північно-західний вітер віщує дощову погоду з туманами.
  • Туман вранці стелиться землею – до сонячної погоди.
  • Грози 16 червня означають поганий урожай.

16 червня яке свято
16 червня яке свято сьогодні / Фото Вікіпедія

Що не можна робити 16 червня

  • 16 червня після заходу сонця не варто покидати дім. Вірили, що у цей день до людей "чіпляються" хвороби.
  • Не лихословте й не кричіть на інших.
  • Наші предки вважали, що на Лукіана не можна рано лягати спати. Під час довгого сну людина могла втратити своє здоров'я.