16 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 июня в народном календаре чествуют святого Лукиана. Святой еще в детстве остался сиротой и раздал все свое имущество бедным. Лукиан считается одним из основоположников Антиохийской богословской школы. Также он был редактором библейских текстов.
Именины 16 июня празднуют Лукьян, Мария и Григорий.
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Приметы 16 июня
- Северо-западный ветер предвещает дождливую погоду с туманами.
- Туман утром стелется по земле – к солнечной погоде.
- Грозы 16 июня означают плохой урожай.
16 июнь какой праздник сегодня / Фото Википедия
Что нельзя делать 16 июня
- 16 июня после захода солнца не стоит покидать дом. Верили, что в этот день к людям "цепляются" болезни.
- Не злословьте и не кричите на других.
- Наши предки считали, что на Лукиана нельзя рано ложиться спать. Во время долгого сна человек мог потерять свое здоровье.