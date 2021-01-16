16 января – какой сегодня праздник и что можно и нельзя делать в этот день
16 января верующие чтят память священномученика Гордея. Святой вырос в христианской кесарийской семье, а когда повзрослел, то решил посвятить себя военной службе. Однако, когда начались христианские гонения, он покинул все и начал служить Богу. Святой долго жил в пустыне и молился, а в 320 году вернулся и начал защищать христиан. За это его схватили и обезглавили.
Именины сегодня празднует – Гордей.
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Приметы
- Какой будет погода на Гордея, таким и будет март.
- Если человек родился в Гордиев день, то он будет уметь жить в гармонии с окружающим миром и природой.
- Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится.
- Если 16 января на небе появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги.
Что нельзя делать 16 января
- Наши предки верили, что на Гордиев день особенно «свирепствовала» нечистая сила, селами ходили колдуны, а ведьмы сдаивали коров так, что те умирали. Поэтому не стоит нынче ночью выходить из дома, чтобы не подвергнуть себя какой-то опасности.
- На Гордея запрещается кичиться своим благосостоянием или положением дел. Считается, что Гордей сразу отберет у вас всю удачу.
- Не следует избегать нуждающихся в этот день.
Что можно делать 16 января
- Начните свой день с молитвы – это придаст вам незаурядную уверенность и внутренний покой.
- Отложите на время свои рабочие дела и посвятите время семье.
- На Гордея благоприятным будет начать собственное дело. Однако, не рассказывайте о ней никому.
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