16 січня – яке сьогодні свято та що можна і не можна робити в цей день
16 січня віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія. Святий виріс у християнській кесарийскій сім’ї, а коли подорослішав, то вирішив присвятити себе військовій службі. Проте, коли почалися християніські гоніння, він покинув все і почав служити Богові. Святий довго жив у пустелі й молився, а в 320 році повернувся і почав захищати християн. Через це його схопили і обезголовили.
Іменини сьогодні святкує – Гордій.
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Прикмети
- Якою буде погода на Гордія, таким і буде березень.
- Якщо людина народилася у Гордіїв день, то вона вмітиме жити в гармонії з навколишнім світом і природою.
- Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається.
- Якщо 16 січня на небі з'являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.
Що не можна робити 16 січня
- Наші предки вірили, що на Гордіїв день особливо «лютувала» нечиста сила, селами ходили чаклуни, а відьми здоювали корів так, що ті вмирали. Тому не варто нині вночі виходити з дому, аби не наразити себе на якісь небезпеки.
- На Гордія забороняється хизуватись своїм добробутом чи станом справ. Вважається, що Гордій одразу відбере у вас всю вдачу.
- Не слід уникати нужденних у цей день.
Що можна робити 16 січня
- Розпочніть свій день із молитви – це надасть вам неабияку впевненість і внутрішній спокій.
- Відкладіть на якийсь час свої робочі справи й присвятіть час родині.
- На Гордія сприятливим буде розпочати власну справу. Проте, не розповідайте про неї нікому.
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