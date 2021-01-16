16 січня віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія. Святий виріс у християнській кесарийскій сім’ї, а коли подорослішав, то вирішив присвятити себе військовій службі. Проте, коли почалися християніські гоніння, він покинув все і почав служити Богові. Святий довго жив у пустелі й молився, а в 320 році повернувся і почав захищати християн. Через це його схопили і обезголовили.

Іменини сьогодні святкує – Гордій. До речі Що чекає Україну у 2021 році: передбачення екстрасенсів та прогнози астрологів Прикмети Якою буде погода на Гордія, таким і буде березень.

Якщо людина народилася у Гордіїв день, то вона вмітиме жити в гармонії з навколишнім світом і природою.

Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається.

Якщо 16 січня на небі з'являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи. Що не можна робити 16 січня Наші предки вірили, що на Гордіїв день особливо «лютувала» нечиста сила, селами ходили чаклуни, а відьми здоювали корів так, що ті вмирали. Тому не варто нині вночі виходити з дому, аби не наразити себе на якісь небезпеки.

На Гордія забороняється хизуватись своїм добробутом чи станом справ. Вважається, що Гордій одразу відбере у вас всю вдачу.

Не слід уникати нужденних у цей день. Що можна робити 16 січня Розпочніть свій день із молитви – це надасть вам неабияку впевненість і внутрішній спокій.

Відкладіть на якийсь час свої робочі справи й присвятіть час родині.

На Гордія сприятливим буде розпочати власну справу. Проте, не розповідайте про неї нікому.