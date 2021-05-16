Именины сегодня празднуют Тимофей, Андрей, Симон.
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Приметы 16 мая
- Соловьи запели накануне 16 мая – будет большое тепло.
- Если черемуха зацвела, то скоро придут холода.
- Много росы – будет хороший урожай огурцов.
- Если листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето пройдет с засухами.
- Гуси и утки крыльями машут – будут дожди.
Что нельзя делать 16 мая
- 16 мая нельзя давать обещаний.
- Не планируйте поездок за границу.
- Не ссорьтесь ни с кем.