Именины сегодня празднуют Тимофей, Андрей, Симон.

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Приметы 16 мая

  • Соловьи запели накануне 16 мая – будет большое тепло.
  • Если черемуха зацвела, то скоро придут холода.
  • Много росы – будет хороший урожай огурцов.
  • Если листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето пройдет с засухами.
  • Гуси и утки крыльями машут – будут дожди.

Что нельзя делать 16 мая

  • 16 мая нельзя давать обещаний.
  • Не планируйте поездок за границу.
  • Не ссорьтесь ни с кем.