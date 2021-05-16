Іменини сьогодні святкують Тимофій, Андрій, Симон.

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Прикмети 16 травня

  • Солов'ї заспівали напередодні 16 травня – буде велике тепло.
  • Якщо черемха зацвіла, то скоро прийдуть холоди.
  • Багато роси – буде гарний урожай огірків.
  • Якщо листя на ясені ще не розпустилося, а дуб уже зелений стоїть, то літо пройде із засухами.
  • Гуси та качки крилами махають – будуть дощі.

Що не можна робити 16 травня

  • 16 травня не можна давати обіцянок.
  • Не плануйте подорожей за кордон.
  • Не сваріться ні з ким.