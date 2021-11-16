16 ноября украинские христиане чествуют память дочери киевского князя Всеволода Ярославича – Анны. Анна росла в роскошном дворе, но выбрала путь монахини. Как ни родители уговаривали девушку выйти замуж за сына византийского императора, она отказалась, потому что видела свою судьбу в служении Господу. К слову, братом святой был Владимир Мономах.