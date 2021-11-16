Именины 16 ноября отмечает Анна.

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Приметы 16 ноября

  • Облака низко по небу плывут – скоро будет снегопад.
  • Если к вечеру на 16 ноября падает снег - зима будет мягкой.
  • Серый день – к морозам.
  • На рассвете землю иней покрыл – тепла можно уже не ждать.

16 листопада день святої Анни Всеволодівної
16 ноября – день святой Анны Всеволодовны

Что нельзя делать 16 ноября

  • Не огорчайте своих родителей. Дважды подумайте перед тем, как что-то им говорить.
  • Если у вас есть любимый человек, не забывайте о романтике в отношениях и устройте настоящее свидание, от которого у вас обоих останутся хорошие впечатления.