Именины 16 ноября отмечает Анна.
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Приметы 16 ноября
- Облака низко по небу плывут – скоро будет снегопад.
- Если к вечеру на 16 ноября падает снег - зима будет мягкой.
- Серый день – к морозам.
- На рассвете землю иней покрыл – тепла можно уже не ждать.
16 ноября – день святой Анны Всеволодовны
Что нельзя делать 16 ноября
- Не огорчайте своих родителей. Дважды подумайте перед тем, как что-то им говорить.
- Если у вас есть любимый человек, не забывайте о романтике в отношениях и устройте настоящее свидание, от которого у вас обоих останутся хорошие впечатления.