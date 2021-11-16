Іменини 16 листопада святкує Анна.

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Прикмети 16 листопада

  • Хмари низько небом пливуть – скоро буде снігопад.
  • Якщо ввечері на 16 листопада падає сніг – зима буде м'якою.
  • Сірий день – до морозів.
  • Вдосвіта землю іній покрив – тепла можна вже не чекати.

16 листопада день святої Анни Всеволодівної
16 листопада – день святої Анни Всеволодівної

Що не можна робити 16 листопада

  • Не засмучуйте своїх батьків. Двічі подумайте перед тим, як щось їм говорити.
  • Якщо у вас є кохана людина не забувайте про романтику у стосунках й влаштуйте справжнє побачення, від якого у вас обох залишаться гарні враження.