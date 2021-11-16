16 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 ноября 2021 , 08:25Читати новину українською
Источник:24 канал
16 ноября украинские христиане чествуют память дочери киевского князя Всеволода Ярославича – Анны. Анна росла в роскошном дворе, но выбрала путь монахини. Как ни родители уговаривали девушку выйти замуж за сына византийского императора, она отказалась, потому что видела свою судьбу в служении Господу. К слову, братом святой был Владимир Мономах.
Именины 16 ноября отмечает Анна.
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Приметы 16 ноября
- Облака низко по небу плывут – скоро будет снегопад.
- Если к вечеру на 16 ноября падает снег - зима будет мягкой.
- Серый день – к морозам.
- На рассвете землю иней покрыл – тепла можно уже не ждать.
16 ноября – день святой Анны Всеволодовны
Что нельзя делать 16 ноября
- Не огорчайте своих родителей. Дважды подумайте перед тем, как что-то им говорить.
- Если у вас есть любимый человек, не забывайте о романтике в отношениях и устройте настоящее свидание, от которого у вас обоих останутся хорошие впечатления.