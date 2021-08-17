17 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 августа 2021 , 08:43Читати новину українською
Источник:24 канал
17 августа 2021 года верующие празднуют день святой Евдокии. Также 17 августа церковь чтит память семи Ефесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моан, Мартиниана, Константина, Антонина. Что нельзя делать 17 августа читайте дальше.
Именины 17 августа празднуют: Евдокия и Антон.
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Приметы 17 августа
- Идет дождь – непогода будет всю неделю.
- Много росы – не жди хорошего урожая льна.
- Месяц на небе хорошо видно – на следующий день будет хорошая погода.
Что нельзя делать 17 августа
- Старайтесь не унывать из-за дел, которые у вас не получаются. Переключитесь на хобби или то, что приносит вам удовольствие и энергию. Через некоторое время вы наполнитесь ресурсом и у вас все получится!
- Не позволяйте людям переходить ваши личные границы, даже если это ваши родные. Пытаясь угодить кому-то, вы навредите себе.