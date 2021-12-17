Сначала Варвару привели к правителю Мартиниану, который приказал подвергнуть девушку страшным пыткам. Увидев, что она не откажется от своей веры, Мартиниан приговорил Варвару к смерти. Палачом мученицы стал ее же отец, который собственноручно отсек дочери голову.
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Приметы 17 декабря
- Считали, какой была погода на Варвары – такой же она будет и на Рождество.
- Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красная, как золото.
- Если в этот день ночное небо в звездах – жди холода, а слепое и тусклое – на тепло.
- Воробьи чирикают – будет тепло.
17 декабря – день святой Варвары
Что нельзя делать 17 декабря
- В этот день не желательно вышивать и вязать.
- Не злословьте.