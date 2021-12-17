Спочатку Варвару привели до правителя Мартиніана, який наказав піддати дівчину страшним тортурам. Побачивши, що вона не відмовиться від своєї віри, Мартиніан засудив Варвару до смерті. Катом мучениці став її ж батько, який власноруч відсік доньці голову.

Читайте Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року

Прикмети 17 грудня

  • Вважали, якою була погода на Варвари – такою ж вона буде і на Різдво.

  • Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото.

  • Якщо проти цього дня нічне небо в зорях – чекай холодів, а сліпе й тьмяне – на тепло.

  • Горобці цвірінькають – буде тепло.

17 грудня день святої Варвари
17 грудня – день святої Варвари

Що не можна робити 17 грудня

  • Цього дня не бажано вишивати і в'язати.
  • Не лихословте.