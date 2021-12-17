17 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:17

17 декабря украинские верующие чтят святую Варвару. Девушка была очень красивой, поэтому ее отец решил не показывать ее людям и заставил сидеть в башне. Когда же святая все-таки вышла в свет и приняла христианство, то очень разозлили язычника-отца.