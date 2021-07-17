Именины сегодня празднуют: Марта, Федор, Андрей.
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Приметы 17 июля
- Осы мечутся 17 июля – зима будет холодной.
- Ветер в этот день означает затяжные дожди на следующей неделе.
- Большая роса утром – день будет ясным и солнечным.
Что нельзя делать 17 июля
- Сегодня нельзя смотреть на вечернее небо, ведь, если вы увидите звезду, которая падает, то это будет предсказывать болезнь в вашей семье.
- Не ссорьтесь и не обижайте других.
- Не употребляйте сегодня алкоголь.
- Стоит воздержаться от шумных вечеринок.