Именины сегодня празднуют: Марта, Федор, Андрей.

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Приметы 17 июля

  • Осы мечутся 17 июля – зима будет холодной.
  • Ветер в этот день означает затяжные дожди на следующей неделе.
  • Большая роса утром – день будет ясным и солнечным.

Что нельзя делать 17 июля

  • Сегодня нельзя смотреть на вечернее небо, ведь, если вы увидите звезду, которая падает, то это будет предсказывать болезнь в вашей семье.
  • Не ссорьтесь и не обижайте других.
  • Не употребляйте сегодня алкоголь.
  • Стоит воздержаться от шумных вечеринок.