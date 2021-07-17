Іменини сьогодні святкують: Марта, Федір, Андрій.
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Прикмети 17 липня
- Оси метушаться 17 липня – зима буде холодною.
- Вітер цього дня означає затяжні дощі наступного тижня.
- Велика роса зранку – день буде ясним і сонячним.
Що не можна робити 17 липня
- Сьогодні не можна дивитися на вечірнє небо, адже, якщо ви побачите зірку, яка падає, то це віщуватиме хворобу у вашій родині.
- Не сваріться й не ображайте інших.
- Не вживайте сьогодні алкоголь.
- Варто утриматись від гучних вечірок.