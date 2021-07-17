17 липня віряни вшановують Андрія Боголюбського, який поширював християнську віру й спорудив понад 30 церков. Також вважають, що Андрій Боголюбський заснував свято Покрови Богородиці. Однак, в історії України він відіграв доволі негативну роль, так як запам'ятався розоренням і спаленням Києва.