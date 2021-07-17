17 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 июля 2021 , 09:04Читати новину українською
Источник:24 канал
17 июля верующие чтят Андрея Боголюбского, который распространял христианскую веру и воздвиг более 30 церквей. Также считают, что Андрей Боголюбский основал праздник Покрова Богородицы. Однако, в истории Украины он сыграл довольно негативную роль, так как запомнился разорением и сожжением Киева.
Именины сегодня празднуют: Марта, Федор, Андрей.
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Приметы 17 июля
- Осы мечутся 17 июля – зима будет холодной.
- Ветер в этот день означает затяжные дожди на следующей неделе.
- Большая роса утром – день будет ясным и солнечным.
Что нельзя делать 17 июля
- Сегодня нельзя смотреть на вечернее небо, ведь, если вы увидите звезду, которая падает, то это будет предсказывать болезнь в вашей семье.
- Не ссорьтесь и не обижайте других.
- Не употребляйте сегодня алкоголь.
- Стоит воздержаться от шумных вечеринок.