17 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

09:04

17 июля верующие чтят Андрея Боголюбского, который распространял христианскую веру и воздвиг более 30 церквей. Также считают, что Андрей Боголюбский основал праздник Покрова Богородицы. Однако, в истории Украины он сыграл довольно негативную роль, так как запомнился разорением и сожжением Киева.