День Ангела 17 июня отмечают: Марфа, Мария и София.

Актуально Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать жители Украины

Приметы 17 июня

  • Если ветер дует с севера – будет плохая погода.
  • Западный или юго-западный ветер – к дождям.
  • На Митрофана идет дождь, то такая погода будет еще несколько дней.
  • Духота вечером 17 июня предвещает ненастье.

Что нельзя делать 17 июня

  • В этот день старайтесь не шуметь и не кричать. Шум может создать большое чувство тревоги, поэтому проведите 17 июня в тишине.
  • Не желательно употреблять алкоголь.
  • Для того, чтобы обезопасить свое здоровье, откажитесь от жирной пищи сегодня.