День Ангела 17 червня відзначають Марфа, Марія та Софія.

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Прикмети 17 червня

  • Якщо вітер дме з півночі – буде погана погода.
  • Західний або південно-західний вітер – до дощів.
  • На Митрофана дощить, то така погода буде ще декілька днів.
  • Задуха ввечері 17 червня віщує негоду.

Що не можна робити 17 червня

  • У цей день намагайтесь не шуміти й не кричати. Галас може створити неабияке відчуття тривоги, тож проведіть 17 червня у тиші.
  • Не бажано вживати алкоголь.
  • Для того, щоб убезпечити своє здоров'я, відмовтесь від жирної їжі сьогодні.