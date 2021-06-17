День Ангела 17 червня відзначають Марфа, Марія та Софія.
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Прикмети 17 червня
- Якщо вітер дме з півночі – буде погана погода.
- Західний або південно-західний вітер – до дощів.
- На Митрофана дощить, то така погода буде ще декілька днів.
- Задуха ввечері 17 червня віщує негоду.
Що не можна робити 17 червня
- У цей день намагайтесь не шуміти й не кричати. Галас може створити неабияке відчуття тривоги, тож проведіть 17 червня у тиші.
- Не бажано вживати алкоголь.
- Для того, щоб убезпечити своє здоров'я, відмовтесь від жирної їжі сьогодні.