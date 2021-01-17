17 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 января отмечают Собор святых семидесяти апостолов. Именно 17 января по приметам можно предсказать погоду на все месяцы. Также с сегодняшнего дня завершаются рождественские гадания.
Именины сегодня празднуют: Иван, Иосиф, Карп, Климент, Марк.
Кстати Приметы в дорогу: что можно, а чего не стоит делать перед поездкой
Приметы
- Если облака висят низко – будет стужа.
- Если звездное небо без облаков – ожидайте солнечную погоду.
- Если в этот день загадать желание, выйти на улицу и увидеть Большую Медведицу на небе, то ваше желание обязательно исполнится.
Что нельзя делать 17 января
- Нельзя 17 января подглядывать и подслушивать.
- Не рассказывайте о своих планах сегодня.
- Не злословь.
- 17 января не планируйте никаких расходов.
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