17 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
17 січня відзначають Собор святих сімдесяти апостолів. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці. Також від сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Йосип, Карпо, Климент, Марк.
До речі Прикмети в дорогу: що можна, а чого не варто робити перед поїздкою
Прикмети
- Якщо хмари висять низько – буде холоднеча.
- Якщо зоряне небо без хмар – очікуйте сонячну погоду.
- Якщо цього дня загадати бажання, вийти на вулицю і побачити Велику Ведмедицю на небі, то ваше бажання обов'язково здійсниться.
Що не можна робити 17 січня
- Не можна 17 січня підглядати і підслуховувати.
- Не розповідайте про свої плани сьогодні.
- Не лихословте.
- 17 січня не плануйте жодних витрат.
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