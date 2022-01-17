17 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
17 января 2022 , 08:34Читати новину українською
Источник:24 канал
17 января в Украине чествуют Собор святых семидесяти апостолов. Верили, что 17 января по приметам можно предсказать погоду на все месяцы.
Именины сегодня празднуют: Иван, Иосиф, Карпо.
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Приметы 17 января
- Снегопад 17 января – будет тепло.
- Облачно в этот день – ждите морозов.
- Ночью видны звезды – на следующий день будет солнечная погода.
- Много снега выпало – будет хороший урожай меда.
17 января празднуют Собор семидесяти апостолов
Что нельзя делать 17 января
- Не делайте спонтанных покупок.
- Не ругайтесь и не злословьте.
- Если у вас есть какие-то планы – лучше о них не рассказывать.