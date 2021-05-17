Именины празднует Палагея.
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Приметы 17 мая
- Солнце ясно взошло – летом всегда будет хорошая погода.
- Много майских жуков летает - скоро ожидайте засухи.
- Кукушка кукует – на хорошую погоду.
- Если воробьи стаями летают и места не находят – скоро поднимется сильный ветер.
Что нельзя делать 17 мая
- В этот день нельзя убивать птицу. 17 мая не рекомендуют даже покупать ее в магазине.
- Сны на святую Палагею вещие. Тем не менее, никому их не рассказывайте.
- Не завидуйте.