Именины празднует Палагея.

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Приметы 17 мая

  • Солнце ясно взошло – летом всегда будет хорошая погода.
  • Много майских жуков летает - скоро ожидайте засухи.
  • Кукушка кукует – на хорошую погоду.
  • Если воробьи стаями летают и места не находят – скоро поднимется сильный ветер.

Что нельзя делать 17 мая

  • В этот день нельзя убивать птицу. 17 мая не рекомендуют даже покупать ее в магазине.
  • Сны на святую Палагею вещие. Тем не менее, никому их не рассказывайте.
  • Не завидуйте.