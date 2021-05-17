Іменини святкує Палагея.

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Прикмети 17 травня

  • Сонце ясно зійшло – влітку завжди буде гарна погода.
  • Багато хрущів літає – скоро очікуйте на посуху.
  • Зозуля кує – на хорошу погоду.
  • Якщо горобці зграями літають і місця не знаходять – скоро здійметься сильний вітер.

Що не можна робити 17 травня

  • Цього дня не можна вбивати птицю. 17 травня не рекомендують навіть купувати її в магазині.
  • Сни на святої Палагеї віщі. Проте, нікому їх не розповідайте.
  • Не заздріть.