Именины сегодня празднуют Илья, Иван и Федор.
К слову Выходные в ноябре-2021: сколько дней будут отдыхать украинцы в третьем месяце осени
Приметы 17 ноября
- На молодой месяц снег выпал – скоро он растает.
- Если на новый месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца
- Белые круги вокруг солнца – ждите снежной бури.
- Солнечный день 17 ноября удался – будет мороз.
- Дождит сегодня – декабрь будет с осадками.
- Снегири перья чистят – ждите сильного ветра.
Что нельзя делать 17 ноября
- В этот день старайтесь не расстраиваться по пустякам.
- Не ссорьтесь с любимыми людьми. Возможно, сейчас они больше всего нуждаются в вашей поддержке.