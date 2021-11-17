Іменини сьогодні святкують Ілля, Іван та Федір.

До слова Вихідні у листопаді-2021: скільки днів відпочиватимуть українці у третьому місяці осені

Прикмети 17 листопада

  • У молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане.
  • Якщо у новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця
  • Білі круги навколо сонця – чекайте на сніжну бурю.
  • Сонячний день 17 листопада вдався – буде мороз.
  • Дощить сьогодні – грудень буде з опадами.
  • Снігурі пір'я чистять – чекайте сильного вітру.

Що не можна робити 17 листопада

  • Цього дня намагайтесь не засмучуватись через дрібниці.
  • Не сваріться з коханими людьми. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки.