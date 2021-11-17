17 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 ноября 2021 , 08:17
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Источник:

24 канал

17 ноября почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученики были учениками святого Тита, который сам получил мудрость от апостола Павла.

Именины сегодня празднуют Илья, Иван и Федор.

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Приметы 17 ноября

  • На молодой месяц снег выпал – скоро он растает.
  • Если на новый месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца
  • Белые круги вокруг солнца – ждите снежной бури.
  • Солнечный день 17 ноября удался – будет мороз.
  • Дождит сегодня – декабрь будет с осадками.
  • Снегири перья чистят – ждите сильного ветра.

Что нельзя делать 17 ноября

  • В этот день старайтесь не расстраиваться по пустякам.
  • Не ссорьтесь с любимыми людьми. Возможно, сейчас они больше всего нуждаются в вашей поддержке.
Автор: Андріана Будиш