Именины сегодня празднуют: Вероника и Владимир.

К слову Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени

Приметы 17 октября

  • Если вечернее небо красного цвета, то погода будет ветреной.
  • В этот день выпал снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Если лошадь тревожится – к ненастью.

Яке свято 17 жовтня
Праздник 17 октября

Что нельзя делать 17 октября

  • Старайтесь сегодня избегать людных и шумных мест. Ответы на вопросы, которые вас беспокоят, придут в полной тишине.
  • Не позволяйте себе лениться. Упорный труд совсем скоро даст хороший результат.
  • Не забывайте вдохновляться! Займитесь любимым делом, посмотрите интересный фильм или просто понаблюдайте за природой.