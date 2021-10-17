Именины сегодня празднуют: Вероника и Владимир.

К слову Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени

Приметы 17 октября

Если вечернее небо красного цвета, то погода будет ветреной.

В этот день выпал снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Если лошадь тревожится – к ненастью.



Праздник 17 октября

Что нельзя делать 17 октября