Іменини сьогодні святкують: Вероніка та Володимир.
До слова Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені
Прикмети 17 жовтня
- Якщо вечірнє небо червоного кольору, то погода буде вітряною.
- Цього дня випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
- Якщо кінь тривожиться – до негоди.
Яке свято 17 жовтня
Що не можна робити 17 жовтня
- Намагайтесь сьогодні уникати людних і гамірних місць. Відповіді на питання, які вас турбують, прийдуть у цілковитій тиші.
- Не дозволяйте собі лінуватися. Наполеглива праця зовсім скоро дасть гарний результат.
- Не забувайте надихатись! Займіться улюбленою справою, перегляньте цікавий фільм чи просто поспостерігайте за природою.