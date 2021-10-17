Іменини сьогодні святкують: Вероніка та Володимир.

До слова Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені

Прикмети 17 жовтня

  • Якщо вечірнє небо червоного кольору, то погода буде вітряною.
  • Цього дня випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
  • Якщо кінь тривожиться – до негоди.

Яке свято 17 жовтня
Яке свято 17 жовтня

Що не можна робити 17 жовтня

  • Намагайтесь сьогодні уникати людних і гамірних місць. Відповіді на питання, які вас турбують, прийдуть у цілковитій тиші.
  • Не дозволяйте собі лінуватися. Наполеглива праця зовсім скоро дасть гарний результат.
  • Не забувайте надихатись! Займіться улюбленою справою, перегляньте цікавий фільм чи просто поспостерігайте за природою.