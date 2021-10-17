17 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 октября 2021 , 09:07
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Источник:

24 канал

17 октября украинские верующие отмечают память священномученика Ерофея. Святой жил в Афинах и распространял там слово Божие. Известно, что Ерофей собственными глазами видел захоронение Марии Девы.

Именины сегодня празднуют: Вероника и Владимир.

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Приметы 17 октября

  • Если вечернее небо красного цвета, то погода будет ветреной.
  • В этот день выпал снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Если лошадь тревожится – к ненастью.


Праздник 17 октября

Что нельзя делать 17 октября

  • Старайтесь сегодня избегать людных и шумных мест. Ответы на вопросы, которые вас беспокоят, придут в полной тишине.
  • Не позволяйте себе лениться. Упорный труд совсем скоро даст хороший результат.
  • Не забывайте вдохновляться! Займитесь любимым делом, посмотрите интересный фильм или просто понаблюдайте за природой.
Автор: Андріана Будиш