17 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 октября 2021 , 09:07Читати новину українською
Источник:24 канал
17 октября украинские верующие отмечают память священномученика Ерофея. Святой жил в Афинах и распространял там слово Божие. Известно, что Ерофей собственными глазами видел захоронение Марии Девы.
Именины сегодня празднуют: Вероника и Владимир.
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Приметы 17 октября
- Если вечернее небо красного цвета, то погода будет ветреной.
- В этот день выпал снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Если лошадь тревожится – к ненастью.
Праздник 17 октября
Что нельзя делать 17 октября
- Старайтесь сегодня избегать людных и шумных мест. Ответы на вопросы, которые вас беспокоят, придут в полной тишине.
- Не позволяйте себе лениться. Упорный труд совсем скоро даст хороший результат.
- Не забывайте вдохновляться! Займитесь любимым делом, посмотрите интересный фильм или просто понаблюдайте за природой.