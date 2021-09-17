По Библии, когда Моисей пас овец в горах, то увидел чудо – неподалеку вспыхнул куст терновника, однако он так и не сгорал. Подойдя ближе, Моисей услышал голос Божий, который приказал ему вывести народ Израиля из египетского рабства.
Интересно Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания
В христианской культуре Неопалимую Купину ассоциируют с Пречистой Девой, и православные в этот день молятся иконе Божией Матери, которая имеет аналогичное название. Верят, что эта икона оберегает жилище от пожаров.
Приметы 17 сентября
- День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.
- Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.
- Много рябины – зима будет холодной.
- Голуби гнездятся в этот день под крышей – дом не пострадает от огня.
- Зайца увидеть 17 сентября – к беде.
17 сентября – приметы праздника
Что нельзя делать 17 сентября
- В этот день лучше не выходить за рамки дома. Проведите время с родными и насладитесь семейным уютом.
- Наши предки верили, что 17 сентября нельзя давать милостыню нищим. Это могло привести к болезням и ссорам в доме.