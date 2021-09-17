По Библии, когда Моисей пас овец в горах, то увидел чудо – неподалеку вспыхнул куст терновника, однако он так и не сгорал. Подойдя ближе, Моисей услышал голос Божий, который приказал ему вывести народ Израиля из египетского рабства.

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В христианской культуре Неопалимую Купину ассоциируют с Пречистой Девой, и православные в этот день молятся иконе Божией Матери, которая имеет аналогичное название. Верят, что эта икона оберегает жилище от пожаров.

Приметы 17 сентября

День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.

Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.

Много рябины – зима будет холодной.

Голуби гнездятся в этот день под крышей – дом не пострадает от огня.

Зайца увидеть 17 сентября – к беде.



17 сентября – приметы праздника

Что нельзя делать 17 сентября