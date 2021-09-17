За Біблією, коли Мойсей випасав овець у горах, то побачив диво – неподалік від нього спалахнув кущ терну, однак він так і не згоряв. Підійшовши ближче, Мойсей почув голос Божий, який наказав йому вивести народ Ізраїля з єгипетського рабства.

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У християнській культурі Неопалиму Купину асоціюють з Пречистою Дівою, і православні у цей день моляться іконі Божої Матері, що має аналогічну назву. Вірять, що ця ікона оберігає оселю від пожеж.

Прикмети 17 вересня

  • День видався непогожим і дощовим – осінь буде сухою.
  • Великі мурашники в лісі – до сильних морозів взимку.
  • Багато горобини – зима буде холодною.
  • Голуби гніздяться в цей день під дахом – будинок не постраждає від вогню.
  • Зайця побачити 17 вересня – до біди.

17 вересня Неопалима Купина що не можна робити
17 вересня – прикмети свята

Що не можна робити 17 вересня

  • Цього дня краще не виходити далеко за межі дому. Проведіть час з рідними й насолодіться сімейним затишком.
  • Наші предки вірили, що 17 вересня не можна давати милостиню жебракам. Це могло призвести до хвороб і сварок у домі.