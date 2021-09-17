За Біблією, коли Мойсей випасав овець у горах, то побачив диво – неподалік від нього спалахнув кущ терну, однак він так і не згоряв. Підійшовши ближче, Мойсей почув голос Божий, який наказав йому вивести народ Ізраїля з єгипетського рабства.

Цікаво Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

У християнській культурі Неопалиму Купину асоціюють з Пречистою Дівою, і православні у цей день моляться іконі Божої Матері, що має аналогічну назву. Вірять, що ця ікона оберігає оселю від пожеж.

Прикмети 17 вересня

День видався непогожим і дощовим – осінь буде сухою.

Великі мурашники в лісі – до сильних морозів взимку.

Багато горобини – зима буде холодною.

Голуби гніздяться в цей день під дахом – будинок не постраждає від вогню.

Зайця побачити 17 вересня – до біди.



17 вересня – прикмети свята

Що не можна робити 17 вересня