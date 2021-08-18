18 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 августа 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:24 канал
18 августа православная церковь отмечает день святого Евстигнея, которого в народе зовут Житником, ведь именно в этот период крестьяне молились за скорое созревание урожая. Что нельзя делать 18 августа – читайте далее.
Именины 18 августа отмечают: Иван, Кристина, Дарья и Симон.
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Приметы 18 августа
- Черви вылезли из земли – будет дождь.
- Наши предки наблюдали за погодой 18 августа. Если день выдался дождливым, то зима будет теплой, а если на улице 18 августа стоит жара – зимой ждите морозов.
- Если птицы летают низко над землей, то вскоре будет гроза.
Что нельзя делать 18 августа
- 18 августа благоприятно посвятить время своему телу и духу. Попробуйте изменить ваш распорядок дня: проснитесь раньше, пейте больше воды и делайте перерывы на зарядку во время работы.
- Не ссорьтесь ни с кем. Конфликты лишь отберут ваши ресурсы и вы будете чувствовать сильную моральную усталость.