Поздравление с именинами 18 декабря принимает Савва.
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Приметы 18 декабря
- Белки спускаются с деревьев – будет тепло.
- Звезды ночью видно – ждите мороза.
- Если человек родился на Савву, то будет очень трудолюбивым.
- Солнечный и ясный день – ожидайте снегопадов.
- Собака беспокойная – будет вьюга.
18 декабря – праздник Саввы
Что нельзя делать 18 декабря
- Существует суеверие, что в этот день беременным женщинам не следует мыть волосы, ведь у их детей может быть плохая память.
- По народным традициям, на Саввин день стоит отложить все домашние дела и полностью посвятить время отдыху.