Поздравление с именинами 18 декабря принимает Савва.

Также Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период

Приметы 18 декабря

  • Белки спускаются с деревьев – будет тепло.
  • Звезды ночью видно – ждите мороза.
  • Если человек родился на Савву, то будет очень трудолюбивым.
  • Солнечный и ясный день – ожидайте снегопадов.
  • Собака беспокойная – будет вьюга.

18 грудня свято Сави

18 декабря – праздник Саввы

Что нельзя делать 18 декабря

  • Существует суеверие, что в этот день беременным женщинам не следует мыть волосы, ведь у их детей может быть плохая память.
  • По народным традициям, на Саввин день стоит отложить все домашние дела и полностью посвятить время отдыху.