Привітання з іменинами 18 грудня приймає Сава.

Також Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

Прикмети 18 грудня

  • Білки спускаються з дерев – буде тепло.
  • Зорі вночі видно – чекайте морозу.
  • Якщо людина народилася на Сави, то буде дуже працьовитою.
  • Сонячний і ясний день – очікуйте снігопадів.
  • Собака неспокійний – буде завірюха.

18 грудня свято Сави
18 грудня – свято Сави

​Що не можна робити 18 грудня

  • Існує забобон, що цього дня вагітним жінкам не варто мити волосся, адже у їхніх дітей може бути погана пам'ять.
  • За народними традиціями, на Савин день варто відкласти усі домашні справи та повністю присвятити свій час відпочинку.