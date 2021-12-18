Привітання з іменинами 18 грудня приймає Сава.
Також Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період
Прикмети 18 грудня
- Білки спускаються з дерев – буде тепло.
- Зорі вночі видно – чекайте морозу.
- Якщо людина народилася на Сави, то буде дуже працьовитою.
- Сонячний і ясний день – очікуйте снігопадів.
- Собака неспокійний – буде завірюха.
18 грудня – свято Сави
Що не можна робити 18 грудня
- Існує забобон, що цього дня вагітним жінкам не варто мити волосся, адже у їхніх дітей може бути погана пам'ять.
- За народними традиціями, на Савин день варто відкласти усі домашні справи та повністю присвятити свій час відпочинку.