18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
18 февраля отмечают день мученицы Агафии. Она пострадала за веру во время гонений на христиан. Издавна крестьяне молились Агафье за здоровье животных, чтобы сохранить их от сглаза и смерти от болезней.
Источник:24 канал
День Ангела празднуют: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар.
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Приметы 18 февраля
- Морозный день 18 февраля – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.
- Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период.
- Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась.
- Синицы щебечут – очень скоро будет оттепель.
Что нельзя делать 18 февраля
- На Агафью нельзя ни с кем ссориться.
- Не выпускайте сегодня животных на улицу на долгое время.
- Сон, приснившийся 18 февраля, – будет вещим. Однако запрещается рассказывать о нем.
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