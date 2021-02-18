18 февраля отмечают день мученицы Агафии. Она пострадала за веру во время гонений на христиан. Издавна крестьяне молились Агафье за здоровье животных, чтобы сохранить их от сглаза и смерти от болезней.

День Ангела празднуют: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар. Также С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах Приметы 18 февраля Морозный день 18 февраля – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась.

Синицы щебечут – очень скоро будет оттепель. Что нельзя делать 18 февраля На Агафью нельзя ни с кем ссориться.

Не выпускайте сегодня животных на улицу на долгое время.

Сон, приснившийся 18 февраля, – будет вещим. Однако запрещается рассказывать о нем.