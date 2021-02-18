18 лютого відзначають день мучениці Агафії. Вона постраждала за віру під час гонінь на християн. Здавна селяни молилися Агафії за здоров'я тварин, щоб зберегти їх від пристріту і смерті від хворіб.

День Ангела святкують: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар. Також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах Прикмети 18 лютого Морозяний день 18 лютого – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.

Немає снігу 18 лютого – чекайте на посуху в літній період.

Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася.

Синиці щебечуть – дуже скоро буде відлига. Що не можна робити 18 лютого На Агафії не можна ні з ким сваритись.

Не випускайте сьогодні тварин на вулицю на довгий час.

Сон, що насниться 18 лютого – буде віщим. Проте, забороняється розказувати про нього.