Именины сегодня отмечают: Анна, Афанасий, Варвара.

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Приметы 18 июля

  • 18 июля луна видна на небе – можно ожидать хорошего урожая.
  • Желтые облака – примета того, что скоро дождь начнется.
  • Месяц 18 июля за облаками скрывается – в ближайшее время погода испортится.

Что нельзя делать 18 июля

  • Никому сегодня нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то это к вам вернется бумерангом.
  • 18 июля после полуночи лучше не выходить из дома.
  • Не забывайте о своих родителях. Посетите их или позвоните.