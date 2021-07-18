Именины сегодня отмечают: Анна, Афанасий, Варвара.
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Приметы 18 июля
- 18 июля луна видна на небе – можно ожидать хорошего урожая.
- Желтые облака – примета того, что скоро дождь начнется.
- Месяц 18 июля за облаками скрывается – в ближайшее время погода испортится.
Что нельзя делать 18 июля
- Никому сегодня нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то это к вам вернется бумерангом.
- 18 июля после полуночи лучше не выходить из дома.
- Не забывайте о своих родителях. Посетите их или позвоните.