Іменини сьогодні відзначають: Анна, Опанас, Варвара.
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Прикмети 18 липня
- 18 липня місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю.
- Жовті хмари – прикмета того, що скоро дощ почнеться.
- Місяць 18 липня за хмарами ховається – найближчим часом погода зіпсується.
Що не можна робити 18 липня
- Нікому сьогодні не можна заздрити. Якщо ви зурочите людину, то це до вас повернеться бумерангом.
- 18 липня після опівночі краще не виходити з дому.
- Не забувайте про своїх батьків. Завідайте до них у гості або зателефонуйте.