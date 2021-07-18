Іменини сьогодні відзначають: Анна, Опанас, Варвара.

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Прикмети 18 липня

  • 18 липня місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю.
  • Жовті хмари – прикмета того, що скоро дощ почнеться.
  • Місяць 18 липня за хмарами ховається – найближчим часом погода зіпсується.

Що не можна робити 18 липня

  • Нікому сьогодні не можна заздрити. Якщо ви зурочите людину, то це до вас повернеться бумерангом.
  • 18 липня після опівночі краще не виходити з дому.
  • Не забувайте про своїх батьків. Завідайте до них у гості або зателефонуйте.