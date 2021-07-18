18 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 июля 2021 , 09:09
Читати новину українською

Источник:

24 канал

18 июля отмечают память византийского монаха Афанасия Афонского. Также наши предки считали, что 18 июля – это довольно мистический день, который посвящен Луне. Что нельзя делать 18 июля узнавайте дальше.

Именины сегодня отмечают: Анна, Афанасий, Варвара.

Также Лунный календарь на июль 2021 года: когда будет полнолуние

Приметы 18 июля

  • 18 июля луна видна на небе – можно ожидать хорошего урожая.
  • Желтые облака – примета того, что скоро дождь начнется.
  • Месяц 18 июля за облаками скрывается – в ближайшее время погода испортится.

Что нельзя делать 18 июля

  • Никому сегодня нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то это к вам вернется бумерангом.
  • 18 июля после полуночи лучше не выходить из дома.
  • Не забывайте о своих родителях. Посетите их или позвоните.
Автор: Квітослава Туз