18 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 июля 2021 , 09:09Читати новину українською
Источник:24 канал
18 июля отмечают память византийского монаха Афанасия Афонского. Также наши предки считали, что 18 июля – это довольно мистический день, который посвящен Луне. Что нельзя делать 18 июля узнавайте дальше.
Именины сегодня отмечают: Анна, Афанасий, Варвара.
Также Лунный календарь на июль 2021 года: когда будет полнолуние
Приметы 18 июля
- 18 июля луна видна на небе – можно ожидать хорошего урожая.
- Желтые облака – примета того, что скоро дождь начнется.
- Месяц 18 июля за облаками скрывается – в ближайшее время погода испортится.
Что нельзя делать 18 июля
- Никому сегодня нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то это к вам вернется бумерангом.
- 18 июля после полуночи лучше не выходить из дома.
- Не забывайте о своих родителях. Посетите их или позвоните.