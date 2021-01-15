18 января 2021 года отмечают Второй Сочельник, в народе также известный как Голодная кутья. Свое название этот праздник получил из-за строгого поста – весь день накануне Крещения нельзя есть до момента схода вечерней звезды.

Сегодня верующие отмечают Крещенский Сочельник, также известный как Голодная кутья или Второй Сочельник. Христиане празднуют Голодную кутью за день до праздника Богоявления и, по обычаю, 18 января проводятся главные приготовления к Крещению Господнему. Кстати Приметы на Новый год 2021 (год Быка): как привлечь удачу, деньги и здоровье в дом Приметы Если на Крещенский вечер падает снег – ждите хорошего урожая зерновых культур.

Какая погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.

Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Если ночью 18 января звезд не видно, и небо хмурое, то грибов осенью будет очень мало. Что нельзя делать 18 января На Второй Сочельник нельзя покидать дом или далеко от него отходить. Предки считали, что так вы станете уязвимыми для злых сил и можете заблудиться.

В этот день нельзя нарушать пост – иначе весь год у вас будут проблемы.

Не ругайтесь сегодня.

Нельзя, чтобы на праздничном столе было четное количество блюд.