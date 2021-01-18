18 січня 2021 року відзначають Другий Святвечір, у народі також відомий як Голодна кутя. Свою назву це свято отримало через суворий піст – весь день напередодні Водохреща не можна їсти аж до моменту сходження вечірньої зорі.

Сьогодні віряни відзначають Водохресний Святвечір, також відомий як Голодна кутя або Другий Святвечір. Християни святкують Голодну кутю за день до свята Богоявлення і, за звичаєм, 18 січня проводяться головні приготування до Хрещення Господнього. До речі Прикмети на Новий рік 2021 (рік Бика): як привабити удачу, гроші і здоров'я в оселю Прикмети Якщо на Водохресний вечір падає сніг – чекайте гарного врожаю зернових культур.

Якою є погода 18 січня, такою вона буде і на Масницю.

Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.

Якщо вночі 18 січня зірок не видно, і небо похмуре, то грибів восени буде дуже мало. Що не можна робити 18 січня На Другий Святвечір не можна покидати дому або далеко від нього відходити. Предки вважали, що так ви станете уразливими для злих сил і можете заблукати.

У цей день не можна порушувати піст – інакше весь рік будете мати проблеми.

Не лайтесь сьогодні.

Не можна, аби на святковому столі була парна кількість страв.