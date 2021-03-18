18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В 2021 году 18 марта почитается святой Конон Огородник. С этого дня крестьяне начинают копать огород и возиться по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопке грядок.
Источник:24 канал
Поздравления с днем Ангела принимают: Андрей, Константин, Кирилл, Конон.
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Приметы 18 марта
- Ясная и теплая погода 18 марта – лето будет теплым или умеренно жарким.
- В доме и на полях мыши завелись – ждите неурожая.
- Если слышно пение птичек, то вскоре придет похолодание.
Что нельзя делать 18 марта
- Не стоит делать крупные покупки 18 марта – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.
- Не ходите в гости сегодня.
- 18 марта запрещено конфликтовать и держать злость на других.
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