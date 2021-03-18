В 2021 году 18 марта почитается святой Конон Огородник. С этого дня крестьяне начинают копать огород и возиться по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопке грядок.

Поздравления с днем Ангела принимают: Андрей, Константин, Кирилл, Конон. Также Любовный гороскоп на неделю 15 - 21 марта 2021 года для всех знаков Зодиака Приметы 18 марта Ясная и теплая погода 18 марта – лето будет теплым или умеренно жарким.

В доме и на полях мыши завелись – ждите неурожая.

Если слышно пение птичек, то вскоре придет похолодание. Что нельзя делать 18 марта Не стоит делать крупные покупки 18 марта – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.

Не ходите в гости сегодня.

18 марта запрещено конфликтовать и держать злость на других.