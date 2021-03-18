У 2021 році 18 березня вшановується святий Конон Огородник. З цього дня селяни починають копати город та поратися у господарствах. У народі 18 березня казали: "Конон кличе на город" – пора було приступати до перекопування грядок.

Привітання з днем Ангела приймають: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон. Також Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для всіх знаків Зодіаку Прикмети 18 березня Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно жарким.

У будинку і на полях миші завелися – чекайте неврожаю.

Якщо чути спів пташок, то незабаром прийде похолодання. Що не можна робити 18 березня Не варто робити великі покупки 18 березня – вони не прослужать довго і виявляться марними.

Не ходіть у гості сьогодні.

18 березня заборонено конфліктувати й тримати злість на інших.