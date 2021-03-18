18 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
У 2021 році 18 березня вшановується святий Конон Огородник. З цього дня селяни починають копати город та поратися у господарствах. У народі 18 березня казали: "Конон кличе на город" – пора було приступати до перекопування грядок.
Джерело:24 канал
Привітання з днем Ангела приймають: Андрій, Костянтин, Кирило, Конон.
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Прикмети 18 березня
- Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно жарким.
- У будинку і на полях миші завелися – чекайте неврожаю.
- Якщо чути спів пташок, то незабаром прийде похолодання.
Що не можна робити 18 березня
- Не варто робити великі покупки 18 березня – вони не прослужать довго і виявляться марними.
- Не ходіть у гості сьогодні.
- 18 березня заборонено конфліктувати й тримати злість на інших.
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