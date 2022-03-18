18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 марта 2022 , 08:24
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18 марта является днем чествования святого Конона Исаврического. Святой подвергся пыткам, после того, как отказался приносить жертву идолу.

День Ангела 18 марта празднуют Константин, Андрей и Кирилл.

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Приметы 18 марта

  • Если 18 марта удалась солнечная погода, то лето будет теплым.
  • Птицы громко поют – ждите похолодания.
  • Небо затянуло облаками – на следующий день будет ясным.
  • Туман утром – ожидайте осадков.

Что нельзя делать 18 марта

  • Будьте осторожны с информацией в социальных сетях. Не распространяйте и не публикуйте ничего, не проверив это.
  • Не кричите на родных. 
  • Также думайте, что вы говорите людям. Иногда случайно "брошенное" слово может изрядно обидеть вашего собеседника.
Автор: Андріана Будиш