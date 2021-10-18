Именины сегодня отмечают: Николай и Дамиан.
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Приметы 18 октября
- Безветренная погода – скоро придут холод и морозы.
- Снега нет – зима наступит нескоро.
- Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
- Если на березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.
Что нельзя делать 18 октября
- Не спорьте сегодня со старшими людьми.
- Не забывайте хвалить себя. В рабочей суете мы часто забываем о своих достижениях и результатах, поэтому напомните себе, что вы молодец.
- Если вы запланировали путешествие, то начните готовиться к нему сейчас. Не оттягивайте это.
- Не поднимайте деньги, если вы их нашли.