18 октября церковь вспоминает святую мученицу Харитину, которая пострадала за веру в городе Понте в IV веке. Харитина стала примером образцовой христианки, так как ни унижения, ни моральные пытки не заставили святую отказаться от религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.