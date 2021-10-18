Іменини сьогодні відзначають: Микола та Даміан.
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Прикмети 18 жовтня
- Безвітряна погода – скоро прийдуть холод і морози.
- Снігу немає – зима настане не скоро.
- Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
- Якщо на березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
Що не можна робити 18 жовтня
- Не сперечайтесь сьогодні зі старшими людьми.
- Не забувайте хвалити себе. У робочій метушні ми часто забуваємо про свої здобутки і результати, тож нагадайте собі, що ви молодець.
- Якщо ви запланували подорож, то почніть готуватись до неї зараз. Не відтягуйте це.
- Не підіймайте грошей, якщо ви їх знайшли.