Іменини сьогодні відзначають: Микола та Даміан.

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Прикмети 18 жовтня

  • Безвітряна погода – скоро прийдуть холод і морози.
  • Снігу немає – зима настане не скоро.
  • Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
  • Якщо на березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Що не можна робити 18 жовтня

  • Не сперечайтесь сьогодні зі старшими людьми.
  • Не забувайте хвалити себе. У робочій метушні ми часто забуваємо про свої здобутки і результати, тож нагадайте собі, що ви молодець.
  • Якщо ви запланували подорож, то почніть готуватись до неї зараз. Не відтягуйте це.
  • Не підіймайте грошей, якщо ви їх знайшли.