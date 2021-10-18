18 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 октября 2021 , 08:14
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Источник:

24 канал

18 октября церковь вспоминает святую мученицу Харитину, которая пострадала за веру в городе Понте в IV веке. Харитина стала примером образцовой христианки, так как ни унижения, ни моральные пытки не заставили святую отказаться от религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.

Именины сегодня отмечают: Николай и Дамиан.

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Приметы 18 октября

  • Безветренная погода – скоро придут холод и морозы.
  • Снега нет – зима наступит нескоро.
  • Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
  • Если на березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.

Что нельзя делать 18 октября

  • Не спорьте сегодня со старшими людьми.
  • Не забывайте хвалить себя. В рабочей суете мы часто забываем о своих достижениях и результатах, поэтому напомните себе, что вы молодец.
  • Если вы запланировали путешествие, то начните готовиться к нему сейчас. Не оттягивайте это.
  • Не поднимайте деньги, если вы их нашли.
Автор: Андріана Будиш