Православная церковь 18 сентября отмечает день святых Захария и Елизаветы, которые были родителями Иоанна Крестителя. Отец и мать Предтечи были очень религиозными людьми, к примеру, святой Захарий имел сан священника в Иерусалимском храме. А Елизавета была родной сестрой святой Анны – матери Марии Девы.