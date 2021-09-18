Православна церква 18 вересня відзначає день святих Захарія та Єлизавети, які були батьками Івана Хрестителя. Батько й мати Предтечі були дуже релігійними людьми, до прикладу, святий Захарій мав сан священника в Єрусалимському храмі. Натомість Єлизавета була рідною сестрою святої Анни – матері Марії Діви.