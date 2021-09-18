18 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 сентября 2021 , 09:12Читати новину українською
Источник:24 канал
Православная церковь 18 сентября отмечает день святых Захария и Елизаветы, которые были родителями Иоанна Крестителя. Отец и мать Предтечи были очень религиозными людьми, к примеру, святой Захарий имел сан священника в Иерусалимском храме. А Елизавета была родной сестрой святой Анны – матери Марии Девы.
День Ангела 18 сентября празднуют Захар и Елизавета.
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Приметы 18 сентября
- Листья быстро пожелтели и опали – осень пройдет с дождями, а зима будет холодной.
- Много ягод на рябине – будет холодная осень.
- Ветер сорвался 18 сентября – скоро ожидайте снег.
- Дождит сегодня – бабье лето закончилось.
Приметы на день святых Захария и Елизаветы
Что нельзя делать 18 сентября
- Не соглашайтесь сегодня на авантюры. Спонтанность может дорого вам обойтись.
- 18 сентября стоит проследить за своим здоровьем. Если в этот день вас что-то заболело, не игнорируйте проблему, а сразу обратитесь к врачу.
- Навестите родителей или позвоните им. Возможно, сейчас они больше всего нуждаются в вашей поддержке, поэтому не забывайте о них.